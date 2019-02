Costinha e a goleada no Estádio da Luz: "É uma humilhação"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 20:29 Facebook

No final de pesada derrota frente ao Benfica, no Estádio da Luz, Costinha deixou um pedido de desculpas aos adeptos do Nacional e considerou o resultado uma "humilhação".

"Foi um jogo péssimo da minha equipa. Foi uma belíssima exibição do Benfica. A única coisa que tenho a dizer é pedir desculpa a todos os nacionalistas. Não é uma situação normal, nem na minha carreira, nem no meu caráter. Neste momento o meu pensamento vai para eles. Eles têm toda a razão em dizerem o que disserem, têm toda a razão em exigirem tudo o que exigirem. Foi uma péssima exibição da nossa parte", disse o técnico, alegando demérito da equipa madeirense.

"O futebol é isto mesmo. A conversa será em privado. Há que saber dar a volta rapidamente. É verdade que é uma humilhação, mas não foi só a equipa do Benfica que jogou bem, nós jogámos muito mal", concluiu.