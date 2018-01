CR7 é mesmo o número um e tem os troféus para mostrar

Norberto Sousa Hoje às 00:00 Facebook

Cristiano Ronaldo aproveita o primeiro dia do ano para mostrar ao Mundo que é o futebolista com mais troféus individuais.

O primeiro dia do ano é propício a balanços e desejos. E, quando se trata de Cristiano Ronaldo, o normal é pensar em títulos. Coletivos e individuais. E sempre em elevado número. Ou não fosse o internacional português do Real Madrid o futebolista com maior número de distinções individuais nos principais prémios futebolísticos. Há dúvidas? A imagem fala por si.

Fiel às origens, Cristiano Ronaldo aproveitou a visita à Madeira para posar junto dos principais prémios individuais conquistados ao longo da carreira. Quinze no total, três dos quais ganhos em 2017. Um ano em que o português voltou a ser eleito o melhor do planeta e se autointitulou "melhor jogador da história". Uma declaração que lançou, novamente, para a ribalta a rivalidade com Messi. Uma discussão que não deverá ter fim. Porém, os números dão razão a Cristiano Ronaldo.

Após mais um ano de enormíssimo nível, Cristiano Ronaldo juntou os troféus expostos no Museu CR7 para, com uma magnífica paisagem da terra natal como pano de fundo, pintar um quadro que não está ao alcance de qualquer outro futebolista. Mais uma vez, só Messi poderá ameaçar o reinado do craque merengue nessa discussão. O argentino tem igual número de Bolas, Botas de Ouro e Melhor jogador FIFA, mas fica atrás português no The Best, que nunca conquistou, e na eleição de Melhor Jogador da Europa, que venceu por duas ocasiões. Ou seja, Messi tem menos três prémios.

Terminado 2017, Cristiano Ronaldo aponta a novas conquistas em 2018. Um ano em que irá procurar continuar no topo do Mundo, no Real Madrid e na seleção portuguesa. A Liga dos Campeões e o Campeonato do Mundo são os dois principais objetivos do galático madeirense.