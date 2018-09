Craque do Chelsea perde comboio e acaba a jogar FIFA em casa de adeptos rivais

JN Hoje às 20:02 Facebook

O médio francês N'Golo Kanté, que atua pelo Chelsea e se sagrou campeão no Mundial da Rússia, acabou a passada noite de sábado a comer arroz de caril e a jogar FIFA na casa de um desconhecido, com um grupo de adeptos.

Depois de ajudar à vitória do Chelsea frente ao Cardiff, que terminou a 4-1, no sábado, o jogador de 27 anos acabou por perder o comboio Eurostar, que o levaria de Kings Cross, em Londres, até Paris. Segundo a BBC, Kanté decidiu então ir a uma mesquita local, onde um grupo de desconhecidos se aproximou do francês. Entre conversas sobre bola e fotografias, um deles - adepto do Arsenal - acabou por convidar o futebolista para jantar em sua casa. E, à boa moda de Kanté, sempre muito acarinhado pelo público do desporto-rei, não hesitou em aceitar.

"Fui à mesquita no sábado ao fim da tarde para rezar, e acabamos por rezar juntos. É ensinamento islâmico convidar pessoas para jantarem em nossa casa, por isso fiz-lhe o convite (...) Veio comigo e com o meu irmão porque estava sozinho e disse que, de qualquer das formas, ia para casa", disse à BBC Badlur Rahman Jalil, de 31 anos, que juntou à festa ainda outro amigo...adepto do Liverpool.

Contas feitas, Kanté passou a noite com três desconhecidos, a comer caril de frango - para cumprir a dieta de proteínas -, a jogar FIFA e a ver um programa desportivo da BBC - o "Match of the Day" - sobre o jogo onde o próprio tinha estado horas antes.