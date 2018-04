Craques felicitam Casillas pelo jogo 1000

Hoje às 17:43 Facebook

Twitter

Manuel Neuer, Sergio Ramos e Iniesta foram alguns dos que deixaram mensagens ao guarda-redes do F. C. Porto.

O milésimo jogo de Iker Casillas como profissional de futebol não passou em claro a vários outros craques da bola.

O amigo Buffon, mas também Manuel Neuer, outro colosso das balizas, Sergio Ramos e Iniesta, colegas na seleção espanhola. As redes sociais dos dragões foram o meio de transporte de tanta admiração.

"Foste um exemplo para mim na fase inicial da minha carreira, costumo ver os teus jogos e gostaria de voltar a defrontar-te. Desejo-te o melhor para o futuro, as maiores felicidades", referiu Manuel Neuer, do Bayern Munique.

Companheiro de equipa de Casillas durante dez anos no Real Madrid, o internacional espanhol Sergio Ramos também não esqueceu os momentos que partilharam e desejou ao antigo colega de equipa uma carreira com mais jogos.

"Queria aproveitar para te felicitar por esse número que quase ninguém consegue, e recordar os momentos que partilhámos, que foram muitos. Continua a dar uso às luvas e felicidades", disse o central espanhol, que substituiu Casillas como capitão do Real Madrid.

Iniesta, médio do Barcelona e por isso rival do guarda-redes espanhol quando este estava no Real Madrid, também não passou ao lado deste momento histórico na carreira de Casillas.

"Vejo-te como um jovem e foi um prazer ter partilhado alguns desses jogos contigo. Espero poder felicitar-te quando fizeres outros 1.000 jogos, pode ser? Tudo de bom companheiro", disse o médio do Barcelona.

Hierro, lenda do Real Madrid, também foi ouvido.

Tal como Vítor Baía.