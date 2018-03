Criador do busto de Ronaldo apresentou nova versão da escultura

Hoje às 16:16 Facebook

Emanuel Santos foi o criador do busto de Cristiano Ronaldo exposto no aeroporto na Madeira. Um ano depois do lançamento da obra que gerou comentários e críticas em todo o Mundo, Emanuel lança a segunda versão, depois de ter sido desafiado pelo site "Bleacher Report".

A segunda tentativa foi revelada, esta quarta-feira, num vídeo divulgado pelo site, que publica também uma entrevista onde Emanuel e a mulher, Armanda Gouveia, revelam a história da criação da estátua.

Na inauguração da escultura em 2017, no Aeroporto Cristiano Ronaldo, o funcionário de uma empresa de limpeza de aeroportos confessou ter ficado orgulhoso com o trabalho. "Fiquei bastante contente e ri de satisfação. Senti a sensação de dever cumprido".

Confrontado com as críticas que foi alvo nas redes sociais a nível global, o homem de 41 anos refere que não foi fácil para ele e para a família encaixar o mediatismo negativo. "Achei que não foi justo. As pessoas têm de perceber que a arte é uma forma de expressão, não é uma ciência exata".

Veja o vídeo com a revelação do novo busto:

Em relação às mudanças pelas quais teve de passar desde que foi lançado o busto, Emanuel disse que aprendeu a aceitar melhor as críticas. "Se eu não tivesse feito da maneira que fiz, (a escultura) já tinha caído no esquecimento há muito tempo. É preciso ter a ousadia e ir contra o habitual."

Emanuel lembra ainda a importância para o filho do momento em que conversou com Ronaldo na inauguração. Emanuel levou Tiago para ver o craque do Real Madrid e ele ficou extasiado com o encontro em que CR7 lhe assinou uma bola de futebol. "Toda a gente chegava a nossa casa e ele (Tiago) ia buscar a bola e dizia 'É a bola do Cristiano Ronaldo'", referiu Armanda Gouveia.