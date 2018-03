Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:53 Facebook

O menino que entrou para o relvado do Santiago Bernabéu de mãos dadas com Cristiano Ronaldo, antes do encontro frente ao Getafe, não escondeu a felicidade de poder acompanhar o craque. Até tentou imitar o salto característico do português quando pisa o relvado. CR7, claro está, não conteve a gargalhada.

No final do encontro, o resultado sorriu para os merengues, que venceram por 3-1 com dois golos do internacional português.