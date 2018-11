Criança vende brinquedos para conseguir assistir ao River-Boca

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:05 Facebook

O River Plate - Boca Juniors, a contar para a segunda mão da final da Taça dos Libertadores, é um dos jogos mais aguardados pelos amantes de futebol. São muitos os adeptos que pretendem ter um bilhete para o embate, como é o caso do pequeno Renzo.

Renzo, uma criança argentina de seis anos e apoiante do River Plate, decidiu vender os próprios brinquedos à porta de casa para poder comprar o tão desejado bilhete da finalíssima no Estádio Monumental, casa do clube do coração.

Numa fotografia partilhada pela mãe nas redes sociais, é possível ver o menino com um cartaz a dizer "vendo bilhetes para poder ir ao Monumental".

Emanuel Julian Barneaud, um dos responsáveis ligados ao clube argentino, ficou a conhecer a história do pequeno River e não ficou indiferente. O bilhete vai mesmo chegar e o pequeno adepto dos "Millonarios" vai ver a finalíssima.

"Quando vi a publicação não hesitei em ir visitá-lo. A minha mãe fez o impossível em 2001 para que pudesse ir pela primeira vez ver o River, acho até que deixou de comer. A mãe do Renzo também é uma lutadora e vou ajudá-la a realizar o sonho do filho. Obrigado Renzo por nos lembrares a nós, os que amamos o River, que há mais para além de um resultado. O River é a nossa paixão", disse o responsável.