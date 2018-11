Cris convicto de que o Feirense pode eliminar o Marítimo

Hoje às 21:05 Facebook

Cris admitiu, na quinta-feira, que "jogar nos Barreiros nunca é fácil" e que "só um Feirense de qualidade conseguirá vencer o Marítimo", mas ancora-se na "forte convicção" de que os fogaceiros podem superar os madeirenses rumo aos oitavos de final da Taça de Portugal.

O capitão dos azuis dá o exemplo da eliminatória anterior, na qual o Feirense ultrapassou o Mirandela, do Campeonato de Portugal, no prolongamento. "Conseguimos uma reviravolta com apenas nove elementos. É esse espírito de entreajuda e de conquista que tem de estar presente no jogo com o Marítimo", explica o médio, que promete "um Feirense que orgulhe os adeptos".

Sem vencer na Liga há oito jogos, registo que contrasta com a série de vitórias na Taça da Liga e na Taça de Portugal, os fogaceiros pretendem elevar o nível, até porque, sublinha Cris, têm "um plantel de qualidade e com jogadores experientes". O capitão deixou ainda a receita para o jogo na Madeira: "Precisamos de ser uma equipa solidária, aguerrida, intensa e focada desde o apito inicial".