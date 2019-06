Cris renova pelo Feirense

JN Hoje às 10:50 Facebook

Cris vai partir para a sétima temporada consecutiva ao serviço do Feirense, após ter chegado a acordo para a renovação do contrato.

"Esta vai ser uma época de muitas alegrias. Para mim, é um orgulho e uma honra continuar a fazer parte deste grupo", afirmou o médio, de 35 anos, em declarações ao site do clube de Santa Maria da Feira, que em 2019/2020 vai competir na LigaPro.

Desta forma, o Feirense garante a permanência de um jogador importante no plantel, pois, além de ser um dos elementos mais experientes, Cris tem a responsabilidade de ser capitão de equipa.

No total, será a 12.ª época do jogador a representar o Feirense no escalão sénior, depois de ter feito a formação nos fogaceiros. Cris estreou-se em 2003/2004 e manteve-se no clube até 2007, ano em que saiu para a Académica. Em 2010 deixou Coimbra para rumar aos gregos do Asteras Tripolis e em 2011 voltou a Santa Maria da Feira. Contudo, ficou apenas uma temporada, pois em 2012 emigrou para o Chipre, onde representou o AEP. Em 2013, porém, deu início à terceira passagem pelo Feirense, onde se vai manter na próxima época.