Cristiano Ronaldo bisa na reviravolta de Portugal com o Egito

Hoje às 21:51 Facebook

Twitter

Dois golos de Cristiano Ronaldo, de cabeça, no período de compensação, deram a vitória a Portugal frente ao Egito, por 2-1, no particular realizado em Zurique, na Suíça.

Em jogo de preparação para o Campeonato do Mundo, a seleção nacional operou uma sensacional reviravolta e venceu o Egito, por 2-1. Mohamed Salah, aos 56 minutos, inaugurou o marcador, mas Cristiano Ronaldo voltou chamou a si todo o protagonismo ao bisar no período de compensação e dar o triunfo a Portugal. Equipa das quinas volta a entrar em campo na segunda-feira, frente à Holanda.

Num encontro em que Portugal assumiu as despesas do jogo, a arte de Salah, que com um remate de primeira não deu hipótese de defesa para Beto, foi determinante para o Egito se colocar na frente do marcador. A seleção nacional teve várias oportunidades para empatar, inclusive um livre indireto na área adversária em que Cristiano Ronaldo quase marcou, mas não foi eficaz. A perder, Fernando Santos arriscou no ataque e ao cair do pano esteve perto de igualar o marcador, mas o guarda-redes egipcio parou o forte remate de Bruno Fernandes.

Quando Portugal parecia sem argumentos para evitar a derrota, apareceu Cristiano Ronaldo. O melhor jogador do Mundo empatou, de cabeça, aos 90+2 minutos, e bisou aos 90+5, no último lance do encontro, novamente com um cabeceamento. O lance ainda suscitou algumas dúvidas, mas foi validado pelo videoárbitro.