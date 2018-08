Cristiano Ronaldo "coloca" médio no Sporting

Hoje às 13:02 Facebook

Sturaro chega a Alvalade esta tarde. Médio da Juventus foi influenciado por Cristiano Ronaldo a aceitar o Sporting.

Sporting: O médio Sturaro chega ao início da tarde a Alvalade. O italiano vai ser emprestado pela Juventus até ao final da época, sem opção de compra. "Podia ser Inglaterra, Espanha ou Portugal. Ele escolheu o Sporting. As palavras de Ronaldo sobre o Sporting e o futebol português foram cruciais", disse Carlo Volpi, agente do jogador, ao site "TuttoJuve". Entretanto, os leões continuam em negociações com o Club Brugge para a contratação do avançado maliano Diaby.

Benfica: Está cada vez mais próximo o entendimento entre Jonas e Luís Filipe Vieira para a continuidade do avançado na Luz. A renovação de contrato é o cenário mais provável e deverá ficar concretizada no dia de hoje. Samuel Soares, guarda-redes de 16 anos, assinou contrato profissional.

Belenenses: João Rodrigues, conhecido no futebol por Tarzan, chega ao Restelo cedido pelo Leixões. O avançado vai jogar na equipa sub-23, mas a qualquer momento poderá integrar as opções de Silas na formação principal.

Real Madrid: Modric já treina às ordens de Julen Lopetegui, mas ainda não é adquirido que fique no Santiago Bernabéu. O médio tem muito mercado e não fecha a porta a uma possível transferência, com a Juventus e Inter de Milão a serem os melhores colocados para receberem o croata.

Sevilha: André Silva está muito próximo de reforçar a equipa da Andaluzia. O internacional português não tem sido feliz em Milão e vai ser cedido à equipa espanhola até ao final da temporada.

Valência: Hipotecada a possibilidade de transferir Gonçalo Guedes para Inglaterra por uma verba superior, o PSG deverá aceitar a proposta de 40 milhões de euros do emblema espanhol. A concretizar-se o negócio, o avançado cumpre o desejo de regressar ao clube onde atuou na época passada, por empréstimo.

Watford: Campeão europeu sub-19 por Portugal, Domingos Quina assinou por quatro temporadas, após ter sido contratado ao West Ham.