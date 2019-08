Cristiano Ronaldo "confiante" no sucesso da Juventus na Champions

Hoje às 20:09 Facebook

O futebolista Cristiano Ronaldo manifestou-se esta quinta-feira "confiante" no sucesso da Juventus no grupo D da Liga dos Campeões, com o Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen e Lokomotiv de Moscovo.

"É um bom sorteio, embora difícil, como sempre. Mas estou muito orgulhoso da minha equipa. Vai ser difícil, mas estou confiante", disse, após o sorteio no Mónaco.

Cristiano Ronaldo, que vai cumprir a segunda época na 'vecchia signora', recordou que os transalpinos têm "um novo sistema, um novo treinador (Maurizio Sarri) e novos jogadores".

"Por isso é difícil. Mas isso é normal. A Liga dos Campeões é sempre difícil, há tantas equipas que querem vencê-la. Estou impaciente pelo começo, muito confiante", sublinhou.

O regresso a Espanha, onde representou o Real Madrid, vai levá-lo de novo ao recinto do rival Atlético, "uma grande equipa".

"Joguei contra eles muitas vezes. Vai ser um jogo difícil e espero que não voltem a massacrar no estádio com coisas antidesportivas. Tirando isso, espero um jogo disputado", disse.

Elogiou a "excelente equipa e treinador" dos 'colchoneros", mas recordou que o Bayer Leverkusen e o Lokomotiv de Moscovo "também são difíceis".

"Todas as equipas se reforçaram para vencer, mas apenas uma o pode fazer. Espero que seja a Juventus. Temos uma boa equipa, um bom treinador, jogadores novos também muito bons. Oxalá seja este ano, mas é uma competição que todos querem ganhar e a mais difícil de o fazer", concluiu.