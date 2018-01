Cristiano Ronaldo: "Continuo giro e a ver bem. Quero ficar no Real"

JN Ontem às 22:09 Facebook

O avançado português foi considerado o melhor jogador de 2017 pela plataforma chinesa de futebol Dongqiudi, à qual concedeu uma entrevista.

Cristiano Ronaldo abordou vários temas na entrevista e garantiu que está bem do olho que foi atingido por um defesa do Corunha, no passado domingo.

"Faz parte do jogo. Naquela altura estava a pensar em marcar e não que me iam pontapear na cara, mas faz parte. Nos jogos tentam atingir-me porque têm de parar-me, mas desta vez não tive tanta sorte. Agora já me sinto melhor. Ainda estou feliz, continuo giro e a ver tão bem quanto antes, por isso não há problema", analisou o português.

Quero ficar aqui, o Real Madrid encanta-me

Relativamente aos recente rumores que dão conta da saída do Real Madrid, o craque português garantiu que deseja permanecer no clube espanhol: "Gosto de viver em Espanha. Vivo em Madrid desde 2009 e amo o clima e as pessoas. Estou perto de Portugal e posso chegar ao meu país de carro. Espanha é um grande país, que eu amo. Quero ficar aqui, o Real Madrid encanta-me", concluiu.