Cristiano Ronaldo deixa mensagem a Alex Ferguson

Sofia Esteves Teixeira 06 Maio 2018 às 00:45 Facebook

Twitter

O escocês Alex Ferguson foi operado de urgência a uma hemorragia cerebral e Cristiano Ronaldo fez questão de deixar uma mensagem ao antigo treinador.

Cristiano Ronaldo usou as redes sociais e desejou as melhoras ao antigo treinador no Manchester United Alex Ferguson, operado de urgência a uma hemorragia cerebral.

Em comunicado, o Manchester United informou que o escocês,antigo treinador do Manchester United, foi operado de urgência, com sucesso, a uma hemorragia cerebral, especificando que "a intervenção correu muito bem, mas precisa de permanecer na unidade de cuidados intensivos, com vista à sua recuperação".