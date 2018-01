Ronaldo anima adeptos: "Ainda nos faltam muitas batalhas para ganhar"

Hoje às 16:21 Facebook

Twitter

O futebolista português Cristiano Ronaldo deixou esta quinta-feira uma mensagem aos adeptos do Real Madrid, através da sua conta da rede social Twitter, assegurando que "ainda faltam muitas batalhas para ganhar".

Os merengues vivem o pior momento desde que Zinadine Zidane chegou ao comando da equipa, depois de quarta-feira terem sido eliminados da Taça do Rei, ao perderem em casa com o Leganés por 2-1, após vitória fora por 1-0, e numa altura em que, na Liga, seguem no quarto lugar, a 19 pontos do líder F. C. Barcelona.

O internacional português, que se encontra a recuperar de um forte golpe no sobrolho esquerdo, foi poupado nesta partida, assim como outros habituais titulares, tendo em vista o próximo encontro para o campeonato, frente ao Valência, no Mestalla.

"Ânimo equipa. Ânimo madridistas, ainda temos muitas batalhas para ganhar", escreveu o português, juntamente com uma foto com os seus companheiros, durante o treino da equipa, na Cidade Desportiva de Valdebebas, após a eliminação da Taça do Rei.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

O Real Madrid, que já conquistou na presente temporada o Mundial de Clubes, a Supertaça Europeia e a Supertaça espanhola, está nos oitavos de final da Liga dos Campeões, fase da prova em que vai defrontar o Paris Saint-Germain.