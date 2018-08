Cristiano Ronaldo desafia a história

ALMIRO FERREIRA 26 Maio 2018 às 18:03 Facebook

Real Madrid-Liverpool na final deste sábado em Kiev. Ronaldo contra Salah, em busca do "penta" e no duelo eterno com Messi.

A 13.ª do Real Madrid ou a sexta do Liverpool? A final da Liga dos Campeões, a disputar hoje, em Kiev (19.45 horas), oporá dois velhos aristocratas do futebol europeu e também anuncia um duelo particular entre a estrela emergente Mohamed Salah e o astro Cristiano Ronaldo. Para o craque português dos merengues, será só mais uma encruzilhada com a história: CR7 busca a quinta vitória no maior torneio de clubes da UEFA, na peugada de outra glória "blanca", Paco Gento (seis) e de muitas outras proezas, como a de desempatar a corrida perpétua com o rival Lionel Messi, também dono de quatro "orelhudas".

À quarta final em cinco anos, o bicampeão europeu entra em campo para reforçar a hegemonia continental, sempre com a tração de Cristiano Ronaldo. O avançado internacional português, de 33 anos, vai na 15.ª participação seguida no torneio e já arrecadou quatro troféus, três pelo Real Madrid (2014, 2016 e 2017) e um pelo Manchester United (2008), com o qual também perdeu a final de 2009, frente ao Barcelona.

Se vencer em Kiev, Ronaldo iguala um grupo de oito futebolistas que também arrecadaram o "penta": os espanhóis José Maria Zárraga, Héctor Rial, Marquitos, Rafael Lesmes e Alfredo di Stéfano, todos pelo Real Madrid; os italianos Alessandro Costacurta e Paolo Maldini, ambos com o AC Milan; e o holandês Clarence Seedorf, consagrado pelo Ajax (um troféu), pelo Real Madrid (dois) e pelo AC Milan (dois). O recordista é Paco Gento, extremo esquerdo espanhol, hoje com 84 anos, que venceu seis Taças dos Campeões Europeus, todas pelo Real Madrid (cinco seguidas, 1956-60, e em 1966).

Segundo futebolista com mais jogos realizados na Champions (152) - só superado por Iker Casillas (167) -, Ronaldo é também o maior goleador de sempre do torneio (120 golos) e está perto de se sagrar melhor marcador da competição pela sexta vez, a quinta consecutiva. Nesta época, CR7 soma 15 remates certeiros, bem à frente do trio atacante do Liverpool - Mané (9), Firmino (10) e Salah (10) - e chega à final de Kiev com mais uma façanha em mente, porque o "penta" na Champions também o colocará mais perto da sexta Bola de Ouro, à qual, segundo todos os observadores, concorrerá com um dos rivais desta noite, o egípcio Salah, e com o inevitável Lionel Messi.

Para já, Kiev. O de hoje será só o quinto jogo entre os dois emblemas na UEFA - os ingleses levam a palma (três vitórias, duas derrotas) - e o remake da Taça dos Campeões de 1981, que o Liverpool ganhou, por 1-0, com um golo do lateral esquerdo Alan Kennedy.