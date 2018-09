Cristiano Ronaldo faz de emplastro em treino da Juventus

Simone Indovino Hoje às 12:49 Facebook

Com três vitórias em jogos da liga, o clima que se vive na Juventus é dos melhores. Os bianconeri vão tentar ganhar mais três pontos no jogo contra o Sassuolo, no domingo.

Cristiano Ronaldo ainda não abriu e, sabendo-se do seu caráter particularmente competitivo, não pode esperar para marcar o primeiro golo em frente aos novos adeptos, que simbolicamente o abraçaram nestes primeiros meses de vida em Turim.

Enquanto não vai a jogo, CR7 vai apurando o sentido de humor. Na quinta-feira à tarde, em pleno treino, durante um direto de televisão em campo, Cristiano colocou-se atrás do jornalista, Enrico Zambruno, imitando-lhes os movimentos. Obviamente, o vídeo tornou-se viral na Internet em poucas horas, recolhendo a simpatia de fãs espalhados pelo mundo.

As estatísticas sobre Ronaldo enfatizam que, nos últimos dez campeonatos, o campeão estreou-se sempre no marcador nos primeiros quatro jogos das temporadas. Em Turim, o primeiro golo é esperado por todos.