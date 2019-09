Cristiano Ronaldo: "Gostava que o Sporting tivesse vencido um prémiozinho"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:16 Facebook

Na Gala Quinas de Ouro desta segunda-feira, Cristiano Ronaldo venceu na categoria jogador do ano e emocionou-se com uma mensagem de Alex Ferguson a parabenizar o jogador português. Bruno Lage, técnico do Benfica, venceu entre os treinadores.

"Acho que todos os nomeados podiam estar aqui, fizeram épocas excelentes. 2018 foi um ano complicado. Agora estas crianças não vão prestar muita atenção, mas vão-se lembrar... Levem a sério os vossos sonhos. Sejam sérios e acreditem nos vossos sonhos. Nunca deixem que ninguém vos puxe para baixo. Pensem: 'olha, é mais um a falar'. Vão para a cama e pensem na vida, que foi o que eu fiz. Obrigado à FPF, ao mister, ao presidente, aos meus companheiros da Seleção. A Liga das Nações parece fácil mas fomos os primeiros a ganhar. Mas não posso deixar de referir... Gostava que o Sporting tivesse ganho um prémiozinho... Para a próxima vamos lá", disse o português depois de receber o prémio.

Já Bruno Lage, que na época passada se sagrou campeão nacional pelo Benfica, venceu na categoria de treinadores. O técnico recordou alguns episódios com os outros nomeados.

"A minha primeira palavra tem de ser para os outros nomeados. Talvez não se lembrem mas tenho um passado em comum com alguns deles. Era treinador dos juniores quando o mister Fernando Santos era treinador da equipa principal. Fizemos muitos jogos e nunca venci um. O Paulo Fonseca do Estrela da Amadora e também não consegui vencer. O Vítor Oliveira... Quem o consegue vencer? Encontrei-o na equipa B. Nunca o venci. Como isto está mais vale nem jogar com o Vítor Pereira. Para ganhar um dia temos de perder muito. Temos de saber perder, ninguém gosta, mas temos de saber perder", disse Bruno Lage.

Lista dos vencedores:

Jogador do ano masculino: Cristiano Ronaldo (Juventus)

Jogadora do ano feminina: Jéssica Silva (Levante/Lyon)

Treinador do ano futebol masculino: Bruno Lage (Benfica)

Treinador do ano feminino: Miguel Santos (Sporting de Braga)

Treinador do ano formação: Mário Silva (F. C. Porto Juniores A em 18/19)

Equipa do ano masculino: Benfica

Equipa do ano feminina: Benfica

Jogador do ano futsal: Ricardinho (Inter Movistar)

Jogadora do ano futsal: Fifó (Benfica)

Treinador do ano masculino futsal: Joel Rocha (Benfica)

Treinador do ano futsal feminino: Luís Conceição (Seleção Nacional de futsal)

Equipa futsal masculino: Benfica

Equipa futsal feminino: Benfica

Jogador futebol praia: Madjer (Sporting)

Equipa do ano futebol praia: Seleção Nacional A

Quinas de Platina: Fernando Santos (Selecionador nacional de futebol)

Prémio Vasco da Gama: Sporting (Futsal), Sporting de Braga (Futebol de Praia) e F. C. Porto (Sub-19)

Prémio Prestígio: Jesualdo Ferreira

Prémio Presidente: Catarina Furtado

11 do ano Liga 2018/19: Iker Casillas (F. C. Porto), Éder Militão (F. C. Porto), Rúben Dias (Benfica), Alex Telles (F. C. Porto), Grimaldo (Benfica), Danilo Pereira (F. C. Porto), Pizzi (Benfica), Bruno Fernandes (Sporting), Rafa Silva (Benfica), Seferovic (Benfica) e João Félix (Benfica)