Apesar da derrota (2-0) em Madrid, contra o Atlético, Cristiano Ronaldo está apostado em inverter a eliminatória e apurar a Juventus para os quartos de final da Liga dos Campeões. A segunda mão, em Turim, disputa-se esta terça-feira (20 horas, na Eleven Sports).

"Estas são as grandes noites, as fantásticas: as noites de Liga dos Campeões. A equipa está confiante em fazer um grande jogo e eu também. Podemos viver uma noite especial", afirmou Cristiano Ronaldo em declarações aos veículos de comunicação da Juventus, numa espécie de antevisão ao duelo decisivo com o Atlético Madrid.

"Todos sabem que eles têm uma equipa forte, que defende muito bem, não assume muitos riscos e joga sobretudo no contra-ataque. No entanto, nós estamos preparados para isso e faremos tudo o que for possível para os eliminarmos. Ninguém esperava que perdêssemos a primeira mão mas tudo pode acontecer e queremos dar uma grande resposta na nossa casa perante o nosso público", prosseguiu Cristiano Ronaldo, que voltará ao onze da Juventus depois de ter sido poupado no jogo de sexta-feira, frente à Udinese, para o campeonato italiano.

Fazendo um balanço positivo da presente temporada, CR7 rematou os "mind games" com uma mensagem direta para os adeptos da "Vecchia Signora": "Pensem positivo, vamos acreditar que é possível mas precisamos da vossa ajuda. Façam o estádio fantástico e tentaremos fazer o nosso melhor no terreno de jogo".