Cristiano Ronaldo marca golo 600 da carreira em clubes

Hoje às 21:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Com o golo ao Inter de Milão, este sábado, o internacional português atingiu nova marca histórica na carreira.

Seiscentos. Cristiano Ronaldo marcou, este sábado, o golo 600 na carreira ao serviço de clubes, ao empatar o jogo da Juventus com o Inter de Milão.

Destes 600 golos, 450 foram ao serviço do Real Madrid, enquanto 118 foram marcados com a camisola do Manchester United. Pelo Sporting, Cristiano Ronaldo faturou cinco vezes e com a Juventus já leva 27 golos.

Recorde-se que a Juventus já é campeã italiana.