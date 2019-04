Cristiano Ronaldo marca no empate da Juventus frente ao Ajax

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:51, atualizado às 22:21 Facebook

A Juventus empatou (1-1), esta quarta-feira, frente ao Ajax, na Holanda, em jogo a contar para a primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões. Cristiano Ronaldo, regressado de lesão, marcou o golo da equipa de Turim. Já o Barcelona venceu o Manchester United por 1-0, com um autogolo de Shawn.

Com Cristiano Ronaldo no onze - o português regressou aos relvados após recuperar de lesão -, a vecchia signora chegou à vantagem em cima do intervalo com um golo do camisola sete. O português recolheu a bola no meio-campo do Ajax e serviu João Cancelo na direita. Este avançou no terreno e cruzou para a área, onde, após excelente desmarcação, Ronaldo cabeceou para o 1-0.

A segunda parte abriu com um golo da equipa da casa. Daley Blind fez um passe longo para os pés de Cancelo, que não conseguiu dominar a bola. David Neres, como uma flecha, roubou a bola ao português, galgou terreno e bateu Szczesny com um remate em arco, empatando a eliminatória.

Barcelona em vantagem para a segunda mão

Em Old Trafford, o Barcelona venceu (1-0) o Manchester United. Os catalães, que conseguiram a primeira vitória em casa dos Red Devils, chegaram à vantagem aos 12 minutos graças a um autogolo de Luke Shaw. Inicialmente, o lance foi anulado por fora de jogo mas a decisão foi revertida pelo VAR.