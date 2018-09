Cristiano Ronaldo no ataque à Argélia

07 Junho 2018 às 19:26 Facebook

O Bola de Ouro é titular da seleção portuguesa no jogo de preparação para o Mundial-2018, a disputar esta quinta-feira (20.15 horas), com a Argélia, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Para o último encontro antes do Mundial de 2018 (torneio que iniciará no dia 15, em jogo com a Espanha), o selecionador nacional procederá a algumas alterações em relação à equipa que empatou (0-0) na Bélgica, na semana passada. A maior mudança é mesmo no ataque, com a entrada de Ronaldo, o que desfaz o tridente titular em Bruxelas: sai Gelson e CR7 jogará com Bernardo Silva e Gonçalo Guedes.

O defesa central Bruno Alves e o médio Bruno Fernandes também entram na equipa inicial escolhida por Fernando Santos.

A seleção da Argélia é treinada por Rabah Madjer, um histórico jogador do F. C. Porto, que foi um dos mais influentes futebolistas estrangeiros a jogar em Portugal. Foi ele que eternizou Viena para o F. C. Porto, com um golo de calcanhar na final da Taça dos Campeões Europeus em 1987, na vitória portista sobre o Bayern de Munique (2-1).

Na seleção das "raposas" argelinas há, ainda, um jogador do atual plantel do F. C. Porto, Yacine Brahimi, que será titular, tal como outro conhecido do futebol português, Islam Slimani, ex-atacante do Sporting, que jogo na liga inglesa, pelo Leicester.

Sob arbitragem do árbitro inglês Craig Pawson, as duas equipas alinharão da seguinte forma:

Portugal - Rui Patrício; Cédric, Bruno Alves, Pepe e Raphael Guerreiro; William Carvalho, Moutinho e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Ronaldo e Guedes.

Argélia - Salhi; Bensebaïni, Mandi, Benmoussa; Ferhat, Medjani, Bentaleb, Boukhanchouche; Mahrez, Slimani, Brahimi.