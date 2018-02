JN Hoje às 19:58 Facebook

O Sindicato dos Jogadores completa, esta sexta-feira, 46 anos e o capitão da seleção nacional destacou o papel da instituição no mundo do futebol.

Em entrevista à à FIFPro, o craque da seleção e do Real Madrid deixou elogios ao trabalho do organismo liderado por Joaquim Evangelista e salientou a importância do Sindicato para a vida dos ateltas, principalmente por a carreira de futebolista ser de curta duração.

"A carreira de um jogador é curta, ou por lesões, ou por falta de oportunidades, ou por um período curto na Primeira Liga. O Sindicato faz um excelente trabalho, estamos muito bem representados pelo Joaquim Evangelista, e é um apoio muito importante para os jogadores que não alcançaram aquilo que idealizaram", considera o craque português", considerou.