Cristiano Ronaldo perde o prémio de jogador do ano para Virgil Van Dijk

Virgil Van Dijk levou a melhor sobre Cristiano Ronaldo e Messi e venceu, esta quinta-feira, o prémio de jogador do ano da UEFA, no Mónaco.

Depois de um ano de interregno, Cristiano Ronaldo e Messi voltaram a estar na luta pelo lugar mais alto do pódio que distingue os melhores da Europa. No entanto, a distinção da UEFA não foi para nenhum dos veteranos, mas para o estreante Virgil Van Dijk, de 28 anos.

O central holandês do Liverpool, que ao serviço dos reds conquistou uma Liga dos Campeões e uma Supertaça Europeia e chegou à final da Liga das Nações pela laranja mecânica, foi quem recolheu o maior números de votos: 305. E ainda foi para casa com a distinção de melhor central.

O júri, composto por 80 treinadores dos clubes que participaram nas fases de grupos da edição 2018/19 da Champions (32) e da Liga Europa, (48), juntamente com 55 jornalistas selecionados pelo grupo European Sports Media (ESM), um de cada uma das federações membro da UEFA, atribuíram o segundo lugar a Lionel Messi, com 207 pontos. Cristiano Ronaldo fechou o pódio, com 74.

O craque português também estava nomeado para melhor avançado, mas acabou por perder o prémio para o argentino. Alisson, do Liverpool, foi considerado o melhor guarda-redes.

Veja a lista de prémios:

Guarda-redes do ano: Alisson Becker

Defesa do ano: Van Dijk

Médio do ano: Frenkie De Jong

Avançado do ano: Lionel Messi

Jogador do ano: Van Dijk

Jogadora do ano: Lucy Bronze