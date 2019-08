JN Hoje às 19:14, atualizado às 19:27 Facebook

O capitão da seleção nacional, Cristiano Ronaldo, concedeu uma entrevista ao canal de YouTube do site soccer.com e respondeu a algumas questões rápidas sobre a carreira e a vida pessoal.

Num diálogo descontraído, Cristiano Ronaldo explicou, entre muitas coisas, o motivo de gritar "Siiii" sempre que marca um golo. Revelou que gostaria de ter jogado com Eusébio e disse ainda que se não fosse futebolista gostaria de seguir a carreira de ator.

"Se pudesse voltar atrás no tempo, com quem jogaria? É uma pergunta difícil (risos). Na minha cabeça tenho muitos jogadores com quem queria ter jogado, mas vou escolher um do meu país, que faleceu há alguns anos: Eusébio. É um dos símbolos de Portugal, foi uma pessoa incrível. Gostava de jogar ao lado dele na Seleção, era uma pessoa incrível", disse.

E, afinal, como surgiu o carismático grito "si"? Ronaldo explica. "Estava nos Estados Unidos, jogámos contra o Chelsea, eu marquei, e corri, saltei e gritei "si!", mas foi natural, e desde aí comecei a fazer e acho que as pessoas e os adeptos quando me vêm dizem: "Cristiano, si!", e eu fico a pensar que me recordam por isso e continuei".

O avançado português, e um dos melhores da história do futebol, aproveitou ainda para falar do que poderia ser para além de jogador."Ator, ou modelo. Provavelmente ator, não sei se tenho talento para isso, mas quando trabalhas e te dedicas, consegues alcançar tudo", concluiu.