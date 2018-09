Cristiano Ronaldo e os colegas reagem à saída de Zidane

31 Maio 2018 às 14:49 Facebook

Cristiano Ronaldo já reagiu ao inesperado anúncio de Zinedine Zidane de deixar de ser treinador do Real Madrid. Sergio Ramos e Marcelo também deixam elogios ao técnico.

"Só sinto orgulho em ter sido teu jogador. Mister, obrigado por tanto", escreveu Cristiano Ronaldo na legenda de uma imagem ao lado de Zidane que publicou, esta quinta-feira, na sua conta de Instagram, na qual o jogador português e o treinador francês surgem muito sorridentes.

O anúncio da saída do treinador do Real Madrid surpreendeu, esta quinta-feira, o mundo do futebol, apenas cinco dias depois de ter vencido a terceira Liga dos Campeões consecutiva.

"Tomei a decisão de não continuar no cargo de treinador do Real Madrid. É um momento estranho, mas a equipa necessita de uma mudança para continuar a ganhar, necessita de outro discurso. Outra metodologia de trabalho e, por isso, tomei esta decisão", declarou Zidane em conferência de imprensa.

Também o defesa Sergio Ramos, capitão do Real Madrid, assinalou na sua conta no Twitter que Zidane escolheu "dizer adeus quando estava no topo, como jogador e treinador", ainda que, no segundo caso, apenas ao clube espanhol.

"Obrigado por dois anos e meio incríveis. O teu legado nunca será esquecido e constitui um dos capítulos mais vitoriosos na história do nosso querido Real Madrid", assinalou Sérgio Ramos.

"'Mister' Zidane, aprendi imenso ao teu lado. Diverti-me como uma criança em cada treino, cada jogo, cada palestra, cada conselho. Fizeste história com o teu trabalho, dedicação, amor, paixão e, acima de tudo, humildade. Obrigado por tudo", escreveu o defesa brasileiro Marcelo nas redes sociais.

O espanhol Iker Casillas, guarda-redes do F.C. Porto, um dos maiores símbolos do Real Madrid, que foi colega de equipa de Zidane, mas nunca trabalhou sob o comando técnico do francês, lamentou "um dia triste para todos os 'madridistas'", recordando, em registo fotográfico, a conquista conjunta de uma Liga dos Campeões.