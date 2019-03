Cristiano Ronaldo realiza sonho de crianças

Hoje às 11:31 Facebook

Capitão da seleção nacional distribuiu camisolas e autógrafos a meninos especiais na Cidade do Futebol

Numa iniciativa da Make-a-Wish, várias crianças do ensino especial da Escola Secundária de Miraflores visitaram a Cidade do Futebol, em Oeiras, e conviveram com vários craques da Seleção Nacional.

Cristiano Ronaldo, naturalmente, foi o principal alvo da atenção dos meninos, que tiveram a oportunidade de tirar fotografias com o craque, para além de terem recebido autógrafos em livros e camisolas.

O guarda-redes Rui Patrício e o central Pepe também distribuíram sorrisos e autógrafos, ajudando a concretizar o sonho dos meninos.

A seleção realiza esta manhã o último treino antes do embate, amanhã (19.45 horas), com a Ucrânia, no Estádio da Luz.