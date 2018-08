Cristiano Ronaldo recusou aumento do Real Madrid, diz jornal espanhol

27 Maio 2018 às 11:42 Facebook

As declarações de Cristiano Ronaldo em Kiev, após a conquista da 13.ª Liga dos Campeões, com a camisola do Real Madrid, deixaram a pulga atrás da orelha aos adeptos do craque e dos merengues. Estará o português de saída da capital espanhola? O "As" dá a entender que sim.

"Foi muito bonito estar em Madrid. Nos próximos dias vou dar uma resposta aos fãs, eles sim estiveram sempre ao meu lado. Agora, vou aproveitar o momento. Fizemos história, isso é o que mais importa", disse Cristiano à "Bein Sports", sem adiantar mais nada.

O desportivo espanhol "AS" vem, este domingo, atribuir significado às palavras do internacional português, ao adiantar que, no início do ano, Ronaldo rejeitou um aumento por objetivos, oferecido pelo clube.

De acordo com a publicação espanhola, Florentino Pérez, presidente do clube madrileno, terá oferecido a Ronaldo um aumento de nove milhões de euros, mas por objetivos. O madeirense terá recusado a proposta, considerando que não fazia jus ao seu percurso no Real Madrid, onde joga desde 2009.

Cristiano Ronaldo alcançou a quinta vitória da Liga dos Campeões ao vencer o Liverpool, este domingo, por 2-1.