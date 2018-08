Cristiano Ronaldo regressa a uma casa onde foi muito feliz

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:26 Facebook

Twitter

O prémio de melhor jogador do ano foi para Luca Modric mas Cristiano Ronaldo ainda saiu da gala como o melhor avançado. No primeiro ano da Vecchia Signora, o craque português vai encontrar um velho conhecido na fase de grupos da Champions: o Manchester United.

O futebol e, principalmente a Liga dos Campeões, são marcados por reencontros. Anualmente, jogadores reencontram clubes, atletas e treinadores. E este ano não foi exceção. Nesta edição da liga milionária, quis o sorteio que Cristiano Ronaldo, a cumprir a primeira época na Juventus após nove anos no Real Madrid, reencontrasse o Manchester United, a primeira experiência internacional do craque.

Corria o ano de 2003 e, ao Manchester United, chegava uma promessa portuguesa, do Sporting, a troco de 15 milhões de euros. Na altura com 18 anos, o craque português foi conquistando espaço na Premier League e foi ainda nos red devils que conquistou, pela primeira vez, o prémio de melhor jogador do mundo, em 2008.

Durante as seis épocas no Manchester United, orientado por Alex Ferguson, Cristiano Ronaldo conquistou, entre outros títulos, uma Liga dos Campeões (2007/08), três ligas inglesas (2006/07, 2007/08 e 2008/09) e uma supertaça inglesa (2007). Além de regressar a Old Traffor, Cristiano Ronaldo volta a encontrar-se com José Mourinho, que orientou o craque no Real Madrid de 2010 a 2013.