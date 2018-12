Cristiano Ronaldo salta do banco para salvar Juventus

Nuno Barbosa Hoje às 15:58 Facebook

A equipa de Turim estava reduzida a 10 elementos, por fruto da expulsão de Bentancur, e perdia (2-1) contra a Atalanta, quando Cristiano Ronaldo entrou em campo para o lugar Khedira, ao minuto 65. Passados 13 minutos, o internacional português marcou, de cabeça, o golo que permitiu à Juventus somar mais um ponto no campeonato.

Esteve à vista a primeira derrota da Juventus na Seria A, naquele que foi o primeiro jogo em que Cristiano Ronaldo não foi titular no campeonato. O avançado português ficou no banco, mas foi chamado a tempo de deixar marca na partida com a Atalanta, marcando o golo que valeu o empate (2-2).

A Juventus até entrou a ganhar, por fruto de um autogolo de Djimsiti, mas depois a Atalanta consumou a cambalhota no marcador, com dois golos de Zapata. Por fim, Cristiano Ronaldo fechou o marcador, de forma oportuna, surgindo na pequena área a cabecear para o empate. Até final da partida ainda foi anulado um golo a Bonucci, por fora de jogo.

Independentemente deste resultado, a Juventus vai terminar esta 18.ª ronda do campeonato italiano no primeiro posto.