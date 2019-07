Cristiano Ronaldo será a primeira cara do Canal 11

Hoje às 11:01 Facebook

Twitter

Partilhar

O capitão da seleção nacional Cristiano Ronaldo será a figura central do arranque do Canal 11, da Federação Portuguesa de Futebol, esta quinta-feira, pelas 11.11 horas, numa transmissão feita a partir da Cidade do Futebol, em Oeiras.

A seu lado, o internacional português terá um protagonista surpreendente, sabendo o JN que o conteúdo em que o avançado está envolvido está a ser preparado há cerca de um mês.

A emissão do dia da estreia será feita a partir da Cidade do Futebol, em Oeiras, por onde passarão diversas figuras do desporto-rei e não só. Haverá também conteúdos de diferentes partes do país. Um dos pontos altos do dia será uma conversa entre o antigo guarda-redes Vítor Baía, agora na pele de pivot de televisão, e o presidente da federação, Fernando Gomes.

Num sinal da importância que o futebol feminino terá na programação do Canal 11, o sorteio da Liga BPI acontecerá nessa tarde e terá transmissão em direto.

Também o Campeonato de Portugal terá um espaço de destaque. Logo no dia 16 de agosto, pelas 20 horas, será transmitido o jogo entre os históricos União de Leiria e Beira-Mar, da primeira jornada da Série C da edição 2019/20.

O Canal 11, cujo diretor é Nuno Santos, estará disponível nos operadores MEO, NOS e Vodafone.