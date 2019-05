Cristiano Ronaldo terá novo treinador. Allegri de saída da Juventus

Hoje às 12:33 Facebook

Twitter

Partilhar

A Juventus anunciou esta sexta-feira que o treinador Massimiliano Allegri vai deixar o clube no fim da presente temporada. Os portugueses Cristiano Ronaldo e João Cancelo terão assim um novo técnico na próxima época.

O clube campeão de Itália fez o anúncio através de comunicado, partilhado nas redes sociais.

"Massimiliano Allegri não se sentará no banco da Juventus na próxima época de 2019/20". Foi desta forma que o clube dirigido por Andrea Agnelli anunciou o fim do vínculo do treinador, que orientou a formação de Turim desde julho de 2014, pela qual conquistou cinto títulos consecutivos, quatro Taças e duas Supertaças de Itália. Foi ainda vice-campeão europeu por duas vezes.

Allegri, de 51 anos, deixa o clube de Turim após cinco temporadas. Chegou à "Vecchia Signora" em 2014, proveniente do Milan.