Críticas ao Conselho de Disciplina valem processo a Vieira

O Conselho de Disciplina federativo não perdeu tempo e abriu, esta quinta-feira, um processo disciplinar, na sequência das críticas das águias à suspensão por 90 dias, do presidente Luís Filipe Vieira.

As críticas do emblema da Luz ao castigo ao presidente Luís Filipe Vieira, proferidas esta quinta-feira através da publicação "News Benfica", motivaram resposta do Conselho de Disciplina. José Manuel Meirim, líder daquele órgão, ordenou a instauração de um processo disciplinar, "com base em declarações na comunicação social sobre o agir do Conselho de Disciplina".

Recorde-se que o Benfica criticou o castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina federativo ao presidente Luís Filipe Vieira, concluindo que se trata de "o culminar de um conjunto de decisões em que a parcialidade, a dualidade de critérios e a impreparação jurídica dos seus responsáveis é óbvia".

Luís Filipe Vieira, recorde-se, foi castigado com 90 dias de suspensão devido às declarações após a derrota com o F. C. Porto, nas meias-finais da Taça da Liga. Castigo este que as águias já anunciaram ir recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto.