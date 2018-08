Crivellaro diz que Feirense quer "incomodar o guarda-redes do Sporting"

JN Hoje às 19:25 Facebook

O Feirense desloca-se este sábado ao Estádio José Alvalade e pretende dar seguimento ao bom arranque de temporada.

Crivellaro tem sido um dos destaques do Feirense no arranque da época 2018/19 e, em declarações ao site do clube, afirmou que os fogaceiros vão lutar pela vitória, no jogo de sábado, frente ao Sporting.

"Vamos com o mesmo pensamento que levámos para Guimarães e que foi idêntico ao que tivemos nos jogos em casa. É isso que o treinador nos pede. Tentaremos colocar em prática as nossas ideias, sabendo que vamos defrontar um candidato ao título", disse, ao site oficial do Feirense

O jogador brasileiro, que leva duas assistências em quatro jogos, revelou que se enquadra bem no modelo de jogo de Nuno Manta e falou sobre a estratégia para o embate da quarta jornada da Liga.

"Sem bola, temos de ser organizados e não podemos cometer qualquer deslize, mas também queremos sair a jogar e incomodar o guarda-redes do Sporting. Temos de ser inteligentes e eficazes nas transições ofensivas. O Sporting ainda não perdeu e quererá manter-se no topo da tabela. Olhamos para este adversário com o respeito que olhamos para todos os outros, mas também com muita motivação e ambição", disse.