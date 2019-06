"Crono" para Haga e coroa para Carapaz

Hoje às 18:48 Facebook

O norte-americano Chad Haga (Sunweb) venceu este domingo o contrarrelógio da 21.ª etapa da Volta a Itália em bicicleta, que consumou a vitória final do equatoriano Richard Carapaz (Movistar).

Longe dos holofotes, virados para a luta pela vitória final, o ciclista do Texas, de 30 anos, cumpriu os 17 quilómetros do exercício em Verona em 22.07 minutos, batendo dois belgas da Lotto Soudal, Victor Campenaerts, segundo, a quatro segundos, e Thomas de Gendt, terceiro, a seis.

Para a Sunweb, que cedo perdeu o seu líder, o holandês Tom Dumoulin, vencedor em 2018, esta é uma 'consolação' depois de um Giro em que esteve desinspirada e 'azarada', com quatro desistências.

Haga, vice-campeão dos Estados Unidos da especialidade, consegue a maior vitória na carreira na sua quinta participação na 'corsa rosa', que enriquece um palmarés curto, com uma medalha de prata recebida em equipa nos Mundiais de contrarrelógio coletivo de 2018 ou um segundo lugar final na Volta ao Alentejo de 2013.

"Este é um traçado muito rápido e técnico, com muitas curvas nos primeiros dois quilómetros, e a subida é muito difícil de gerir. (...) Depois do último contrarrelógio, sabia que estava bem, e este assentava-me melhor", explicou.

O norte-americano agradeceu à equipa por o ter deixado focar-se no 'crono' final e explicou que hoje se sentiu "como se fosse o Tom Dumoulin", o colega de equipa holandês que venceu em 2018, mas este ano desistiu nos primeiros dias.

"Desde a perda do Tom tentámos recuperar, mas perdemos mais três ciclistas. Desde então, queríamos tirar daqui qualquer coisa. Ao vencer hoje, acho que redimi o Giro para nós", asseverou.

Na luta pela geral, Carapaz confirmou o que já se adivinhava, ao dar ao Equador um primeiro campeão em 'grandes Voltas', conseguindo 'aguentar' a aproximação do italiano Vincenzo Nibali, campeão em 2013 e 2016, desta vez segundo a 1.05 minutos.

O primeiro equatoriano a vencer uma grande Volta estava sem palavras para descrever um "sentimento único", pelo "maior triunfo que se pode ter na vida", a recompensa "por todos os esforços e sacrifícios", após ter corrido a prova em 2018 e terminado no quarto posto, até então o melhor resultado da carreira.

No 'top 10', surgiram apenas duas alterações, com o antigo líder Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a resgatar um lugar no pódio, no terceiro posto, com o esloveno a trocar com o espanhol Mikel Landa (Movistar).

Abaixo, o polaco Rafal Majka (BORA-hansgrohe) subiu a sexto, batendo o vencedor final da classificação da juventude, o colombiano Miguel Ángel López (Astana), sétimo.

Já o único português em prova, Amaro Antunes, foi hoje 34.º e concluiu a prova em 54.º lugar final, fazendo à Lusa um balanço "muito positivo" após ter chegado a Itália condicionado por uma lesão.

Amaro esteve no 'top 10' da geral entre a sexta e a 12.ª etapa e foi terceiro no 19.º dia, falhando por pouco a primeira vitória de um português no 'Giro' desde Acácio da Silva em 1989.

"Foi uma experiência muito boa e enriquecedora. Só posso sair satisfeito, cheguei aqui com uma preparação que não era adequada para uma volta deste nível, e conseguir fazer o que fiz é um motivo de orgulho e satisfação", afirmou.