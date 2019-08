Cruyff já tem uma estátua em Camp Nou

Hoje às 20:29 Facebook

Homenagem do Barcelona à lenda holandesa decorreu na tarde desta segunda-feira. "Deve servir de recordação permanente".

Foi jogador e treinador, fez história nas duas funções, e ainda foi conselheiro. Agora, três anos depois de falecer, Johan Cruyff tem uma estátua à altura da sua importância em Camp Nou, o estádio do Barcelona.

A cerimónia de inauguração do monumento decorreu na tarde desta segunda-feira e contou com a presença do presidente do clube, Josep Maria Bartomeu, e da família da lenda holandesa, que já dá nome ao estádio do Ajax, o outro clube em que fez história.

A estátua é obra de Corry Ammerlaan-van Niekerk, uma escultora holandesa de 72 anos, que demorou quatro meses a completar a peça. A escultura, toda em bronze, mede 3,5 metros e pesa 3500 quilos.

"Esta estátua deve servir de recordação permanente de Johan Cruyff e de tudo o que ele representa", destacou Bartomeu, líder do Barcelona.