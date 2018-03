CSKA desfaz sonho do Lyon

Hoje às 22:49 Facebook

O CSKA Moscovo venceu esta quinta-feira por 3-2 em casa do Lyon, na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa de futebol, e eliminou a equipa francesa da prova, enquanto o Salzburgo eliminou o Borussia Dortmund.

No estádio onde se vai jogar a final da prova, a 16 de maio, a equipa russa anulou o 1-0 conseguido pelos franceses na primeira mão com golos de Golovin (39 minutos), Musa (60) e Wernbloom (65).

A formação da casa, com Anthony Lopes na baliza, ainda fez dois golos, por Cornet (58) e Díaz (71), mas acabou eliminada devido aos golos marcados fora, deitando por terra o sonho de disputar em casa a final da competição.

Depois de uma vitória por 2-1 na primeira mão, o Salzburgo segurou o Borussia de Dortmund, com Raphael Guerreiro a partir dos 62 minutos, no segundo jogo, com o nulo no marcador a selar o apuramento dos austríacos para a próxima fase.

O Arsenal ainda apanhou um susto, mas acabou por se qualificar com tranquilidade perante o A.C. Milan, ao vencer por 3-1 no segundo jogo, em Inglaterra. Depois de ter vencido por 2-0 em solo italiano, Çalhanoglu colocou os "rossoneri" em vantagem (35 m), dando esperança aos italianos, que tiveram André Silva no onze, mas Welbeck, de grande penalidade, restabeleceu a igualdade, quatro minutos depois.

No segundo tempo, o suíço Xhaka fez o 2-1, aos 71, antes do 'bis' do avançado inglês, aos 86, confirmar o apuramento dos ingleses.

Antes, o Sporting sofreu para chegar aos quartos de final da prova, ao apurar-se com um golo do argentino Battaglia, no prolongamento, depois de os checos do Viktoria Plzen terem igualado o 2-0 alcançado pelos 'leões' na primeira mão, em Lisboa.

Em Plzen, um 'bis' de Bakos, aos seis e aos 65 minutos, forçou o prolongamento, mas o cabeceamento do médio argentino deu a 10.ª qualificação dos verdes e brancos para os quartos de final de uma competição europeia. É a sexta vez que o Sporting atinge esta fase na Liga Europa, a antiga Taça UEFA.

Depois de ter conseguido um empate a duas bolas em Roma, o Dínamo de Kiev foi eliminado pela Lazio a jogar em casa, ao perder por 2-0 perante a formação romana.

Em São Petersburgo, um golo de Augustin (22 m) selou o apuramento do Leipzig em casa do Zenit, que ainda empatou a segunda mão, por Driussi (45 m), depois de um 2-1 registado na Alemanha. O português Bruma foi titular nos alemães.

O Marselha, com Rolando a titular, foi a Bilbau bater o Athletic por 2-1, depois de já ter ganho em França por 3-1, e segue para a próxima fase, graças a tentos de Payet, de grande penalidade aos 38, e Ocampos, aos 52. Para os bascos marcou Iñaki Williams (74).

No primeiro jogo do dia, o Atlético de Madrid foi a Moscovo golear o Lokomotiv por 5-1, num encontro em que Manuel Fernandes foi titular e Eder entrou ao intervalo na equipa russa.

O sorteio dos quartos de final está marcado para sexta-feira (12 horas), em Nyon, na Suíça. A eliminatória será disputada a 5 e 12 de abril.

Nos quartos de final, estarão presentes oito clubes de oito países diferentes: Sporting (Portugal), Arsenal (Inglaterra), Atlético de Madrid (Espanha), CSKA de Moscovo (Rússia), Lazio (Itália), Marselha (França), Salzburgo (Áustria) e Leipzig (Alemanha).