Um adepto de Cristiano Ronaldo voou da Coreia do Sul até à Suécia para mostrar o seu desagrado. Em causa está o facto de Cristiano Ronaldo ter ficado no banco, no jogo do K-League Stars frente à Juventus, realizado no passado dia 26 de julho.

Tudo se resume ao jogo amigável, realizado a 26 de julho, entre a Juventus e K-League Stars. Ji-Hyuk, que é um fã incondicional de Cristiano Ronaldo, ficou incomodado com o facto de o craque português não ter jogado na Coreia do Sul, frente à equipa de estrelas da liga coreana.



O fã sul coreano decidiu então viajar até à Suécia, país onde a Juventus defrontou o Atlético de Madrid para a International Champions Cup, para questionar o porquê de Ronaldo não ter jogado na Coreia do Sul. Num vídeo de 11 minutos publicado no youtube, Ji-Hyuk descreve as tentativas que fez para falar com Ronaldo.

O vídeo atingiu uma proporção tão grande que já conta com mais de três milhões de visualizações.