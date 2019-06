Dança de guarda-redes pode tocar o F. C. Porto e Félix por oficializar

Hoje às 18:20, atualizado às 21:17 Facebook

A transferência de João Félix para o Atlético Madrid ainda carece de oficialização. Certo é que Salin deixou o Sporting e rumou ao Rennes, sendo que outro guardião desta equipa francesa, Tomas Koubek, foi apontado ao F. C. Porto

Benfica: João Félix ainda não será anunciado como reforço do Atlético Madrid nesta terça-feira. Contudo, o treinador dos colchoneros, Diego Simeone, já admitiu que o ainda jogador do Benfica "é uma das opções" para substituir Griezmann.

Sporting: Romain Salin já não é jogador dos leões. O guarda-redes e o Sporting chegaram a acordo para a revogação do contrato e, pouco depois, o guarda-redes era anunciado como reforço do Rennes. Ainda no Mundo leonino, nota para o iminente empréstimo de Francisco Geraldes ao AEK de Atenas, que é treinado pelo português Miguel Cardoso. Por falar em comando técnico, Leonel Pontes irá orientar a equipa sub-23 do Sporting.

F. C. Porto: Os azuis e brancos renovaram com o campeão europeu de sub-19, Gonçalo Borges. E, em França, o jornal "L 'Équipe", garante que o dragões preparam uma proposta por Tomas Koubek, guarda-redes do Rennes. Esse clube francês, recorde-se, reforçou-se com Romain Salin, do Sporting.

Marítimo: O extremo Erivaldo, de 25 anos, saiu do Leixões em final de contrato e, ontem, na Madeira, rubricou contrato com o Marítimo. "Depois da renovação do capitão Edgar Costa, Erivaldo Ferreira está, assim, confirmado como primeiro reforço do Club Sport Marítimo para a nova temporada", escreveram os insulares no site do clube.

Gil Vicente: Rodrigo Prado, mais conhecido por Rodrigão, é o mais recente reforço do clube de Barcelos comandado por Vítor Oliveira. Defesa central, de 23 anos, é proveniente do Ferroviária, do Brasil, e assinou por duas temporadas.

Oliveirense: Na LigaPro, a Oliveirense reforçou-se com o guarda-redes Bruno Vale que, aos 36 anos, assinou contrato para uma temporada. Além disso, o clube de Olivera de Azeméis ainda renovou com o treinador Pedro Miguel.