Dani Alves de malas feitas em dia pouco agitado nas transferências

Dani Alves, defesa direito brasileiro, anunciou através da redes sociais que está de saída do Paris Saint-Germain. Ainda no mercado internacional, Rocco Commisso, dono da Fiorentina, garantiu que Federico Chiesa vai ficar mais uma temporada na equipa viola.

PSG: Após duas temporadas ao serviço dos parisienses, Daniel Alves está de saída. O anúncio foi feito pelo defesa brasileiro, através das redes sociais, depois da vitória do Brasil, por 5-0, frente ao Peru. "Hoje fecho mais um ciclo na minha vida, um ciclo de vitória, de aprendizagens e de experiências. Gostaria de agradecer à família PSG pela oportunidade de juntos construir uma página na história desse clube", escreveu o lateral de 36 anos, atual capitão da seleção brasileira.



No PSG, Dani Alves realizou 73 jogos e apontou oito golos. Para já, ainda não é conhecido o futuro do lateral que também já passou por Barcelona e Juventus.

Nottingham Forest: O clube inglês anunciou a saída de Roy Keane. O antigo jogador, campeão europeu pelo Manchester United em 1999, foi até agora adjunto de Martin O'Neill. "Trabalhar com o Martin 0'Neill nos últimos anos tem sido uma experiência magnífica, uma das minhas melhores quer como jogador ou treinador e pela qual lhe quero agradecer", pode ler-se no comunicado do Forest.

Fiorentina: Interessados não faltam, mas parece que ainda não é desta que Chiesa experimenta novos ares. Rocco Commisso, proprietário da Fiorentina, garantiu à Sky Italia que Chiesa fica mais uma temporada. "A menos que haja algo que eu não saiba, Chiesa fica, pelo menos mais uma temporada, na Fiorentina. Ele cresceu em Florença, os pais vivem aqui e todos adoram o clube", afirmou.

Felgueiras: ​​​​​​​Mário Sérgio é reforço. O lateral direito, de 37 anos, que fez a formação no Paços de Ferreira antes de se transferir para o Sporting, vai jogar no Campeonato de Portugal, depois de nas últimas duas temporadas ter representado o Varzim.

Lusitânia de Lourosa: Jaime Poulson e Paulo Tavares são os mais recentes reforços do Lusitânia de Lourosa, do Campeonato de Portugal. Jaime Poulson é avançado, tem 30 anos, e já passou por clubes como Varzim, Paços de Ferreira, Desportivo das Aves, Famalicão e Sporting de Espinho. Já o médio Paulo Tavares, de 33 anos, que jogou em clubes como Leixões, V. Setúbal, Estoril, Cova da Piedade ou Port Vale, de Inglaterra, chega proveniente do Ho Chi Minh City, do Vietname.