Dani Alves falha Mundial

O lateral Dani Alves, do Paris Saint-Germain, está fora do Mundial. A lesão no joelho direito contraída na final da Taça de França é grave, informação que entretanto já foi confirmada pela seleção brasileira.

"Foram realizados exames complementares minuciosos e confirmado o diagnóstico inicial de lesão do ligamento cruzado anterior, com necessidade de tratamento cirúrgico. Esgotadas todas as alternativas de recuperação dentro do prazo, constatou-se a impossibilidade da convocação de Daniel Alves para o período de preparação, amistosos e, consequentemente, para a Copa do Mundo", pode ler-se no site da Confederação Brasileira de Futebol.

Vencedor de três Champions, duas Ligas Europa e quatro Supertaças europeias, a ausência do defesa direito, de 35 anos, é um rude golpe nas aspirações da seleção canarinha. O futebolista seria o capitão de equipa, na competição.