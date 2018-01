Dani Neuhaus é a primeira futebolista do Benfica

Hoje às 18:10 Facebook

Twitter

Partilhar

A brasileira Dani Neuhaus é a primeira jogadora a reforçar o plantel do Benfica, que em 2018/19 terá uma equipa de futebol feminino, anunciou esta terça-feira o clube, na página oficial.

"Já a preparar o plantel que se irá apresentar na próxima época, o Benfica garantiu o primeiro reforço: chama-se Dani Neuhaus, nasceu em Santo Amaro da Imperatriz, no Brasil, há 24 anos, e é guarda-redes", assinala o Benfica.

O clube da Luz adianta que a jogadora, internacional brasileira e atualmente no Santos, continuará na formação paulista até julho.

"Um dos meus grandes sonhos era poder jogar fora do Brasil, principalmente num clube conhecido, com uma grande estrutura como o Benfica, com apoiantes pelo mundo inteiro", disse a primeira jogadora do futebol benfiquista.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Dani Neuhaus revelou também ter falado com Léo, antigo lateral-esquerdo do Benfica, e que o compatriota lhe deu muito boas referências em relação ao que vai encontrar.

"Ele elogiou muito a equipa, a estrutura e eu tenho a certeza de que fiz a melhor escolha em poder defender o 'Manto Sagrado'", disse a primeira contratação da equipa feminina de futebol do Benfica.

O Benfica anunciou em dezembro a criação de uma equipa de futebol sénior feminina em 2018/2019, referindo que começará no Campeonato Nacional de Promoção, "por respeito e preservação do esforço e investimento na formação" que muitos clubes têm realizado.