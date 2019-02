Dani Sordo presente na 32ª edição do Serras da Fafe

Reis Pinto Hoje às 18:20 Facebook

Fafe vai acolher, nos próximos dias 22 e 23, a primeira prova do Campeonato de Portugal de Ralis: Além de algumas novidade no percurso, a atração da prova será a presença do piloto do WRC, Dani Sordo, ao volante de um Hyundai i20 R5.

Na apresentação da 32ª Edição do Rali Serras de Fafe, no Arquivo Municipal de Fafe, o presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), Ni Amorim, destacou que, como primeira prova do campeonato, "serve de barómetro para o que se vai passar no resto da época. Foi assim no ano passado e chegamos ao Algarve com praticamente o mesmo número de carros que tivemos em Fafe e com três pilotos a disputarem o título".

"Este ano temos o Dani Sordo, o que é muito bom, pois temos um ponto de referência para os portugueses e contamos ter ainda mais espanhóis do que o normal e mais notoriedade a nível internacional. Isto é ótimo para o rali, para o desporto, para a região e para a economia.", sublinhou o presidente da FPAK .

Carlos Cruz, responsável pela Demoporto, organizadora do rali, acrescentou ser "muito bom em termos desportivos, termos a presença do Dani Sordo e sabemos que onde ele está vão, normalmente muitos espanhóis e assim teremos que reforçar segurança".

O diretor da Demporto que no primeiro dia, "teremos a novidade do traçado da Fafe Street Stage que começa pelas 21 horas. Arranca com o Campeonato de Ralis Norte de Ralis e termina com os participantes do Campeonato de Portugal de Ralis".

"No dia seguinte realiza-se Ruivães com novo traçado. São Pedro, que já não se faz há muito, regressa à prova e vamos ter o troço Aboim/Vizela, que começa em Aboim, passa pelo rio Vizela e regressa à mesma localidade de Aboim, onde termina. À tarde teremos os clássicos Montim e Lameirinha e esperamos terminar às 17.30 horas, em Fafe, com uma grande festa na Praça do Município", concluiu.

O Presidente da Câmara Municipal de Fafe, Raul Cunha, reforçou o apelo à segurança e explicou o porquê da necessidade de alterar o traçado da Fafe Street Stage:

"Este é o terceiro ano em que fazemos a street stage. É uma prova muito bem aceite, trouxe muitos visitantes a Fafe, embora tenha criado algumas perturbações no funcionamento da cidade. Queremos fazer um percurso que traga o rali ao centro da cidade, mas não perturbe o seu bom funcionamento. Este ano a Fafe Street Stage passa mais perto do parque da cidade e dessa forma deixa o centro mais livre, para que a cidade funcione", disse.