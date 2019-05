Hoje às 10:53 Facebook

Poucos meses após ter rendido José Gomes, Daniel Ramos deixa o clube de Vila do Conde.

"O Rio Ave FC e o treinador Daniel Ramos, decidiram, por mútuo acordo, não dar seguimento à ligação contratual, que terminava no fim da presente época, por se entender que se fechou um ciclo", lê-se em comunicado publicado esta quinta-feira no website do clube.

Natural de Vila do Conde, o treinador de 48 anos terminou a época no sétimo lugar da primeira liga.