Daniel Ramos deixa o Chaves e Tiago Fernandes em negociações

O Chaves anunciou esta segunda-feira a rescisão de contrato com Daniel Ramos, por mútuo acordo. Tiago Fernandes, que está a treinar a equipa sub-23 do Sporting, está em negociações com os flavienses para o cargo.

Num comunicado emitido na tarde desta segunda-feira, o Chaves, atualmente no último lugar da Liga, anunciou que chegou a acordo com Daniel Ramos para a rescisão de contrato. Daniel Ramos, de 47 anos, deixa o clube transmontano, ao qual chegou no início da temporada, proveniente do Marítimo, após a derrota por 1-0 no terreno do Belenenses, a sexta consecutiva na prova.

Tiago Fernandes, atualmente a treinar a equipa sub-23 do Sporting e que chegou a orientar a equipa principal dos leões após a saída de José Peseiro, está em negociações com o Chaves e deverá ser o sucessor. Ao que o JN apurou, o clube de Alvalade sabe da proposta dos transmontanos e libertou o técnico.

Tiago Fernandes ainda orientou, esta segunda-feira, o treino dos leões de preparação para o jogo de terça-feira, frente à Académica.