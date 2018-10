Daniel Ricciardo conquista segunda "pole" do ano no GP do México

Hoje às 23:13 Facebook

Twitter

O australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) conquistou este sábado a segunda "pole position" da temporada, ao ser o mais rápido na qualificação para o Grande Prémio do México de Fórmula 1.

Ricciardo negou a primeira "pole" da carreira ao companheiro de equipa, o holandês Max Verstappen, que liderou todas as sessões de treinos para este Grande Prémio, no qual o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) pode sagrar-se campeão do mundo.

Já depois de expirado o tempo da qualificação, Ricciardo estabeleceu um novo recorde ao circuito Hermanos Rodríguez, na Cidade do México, na sua derradeira tentativa, com um registo de 1.14,785 minutos, 26 milésimo de segundo mais rápido do que Verstappen.

"Sabia que tinha de fazer uma volta equilibrada. Foi muito apertado com o Max [Verstappen]. Nem sei quando foi a última vez que a Red Bull conseguiu uma 'dobradinha'", disse. O GP dos EUA de 2013 é a resposta à dúvida de Ricciardo, que conseguiu a terceira 'pole position' da sua carreira, a primeira fora do Mónaco.

Logo a seguir ficou Lewis Hamilton, que bateu Sebastian Vettel (Ferrari). O britânico pode sagrar-se pentacampeão mundial já no domingo se terminar pelo menos numa das sete primeiras posições (no ano passado foi nono) ou se Vettel não conseguir vencer.

O GP do México é a 19.ª e antepenúltima prova do campeonato. Lewis Hamilton parte como líder, com 70 pontos de vantagem sobre Sebastian Vettel, quando estão 75 em disputa.