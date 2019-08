Danilo apontado ao onze do F. C. Porto

JN Hoje às 18:36 Facebook

O F. C. Porto defronta esta terça-feira, no Estádio do Dragão, o Krasnodar na segunda mão da 3.ª pré-eliminatória da Champions e o F. C. Porto revelou uma imagem do balneário, onde é possível ver o equipamento de jogo no lugar de Danilo.

O médio português, a contas com uma mialgia, está em dúvida para o encontro, tendo falhado o treino desta segunda-feira. Mas, numa imagem do balneário revelada nas redes sociais pelo F. C. Porto, é possível ver o equipamento no lugar destinado ao capitão portista.

O pontapé de saída está marcado para as 20 horas.