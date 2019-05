Danilo descreve plantel do F. C. Porto: do mais vaidoso ao mais forreta

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:08 Facebook

Danilo Pereira, médio do F. C. Porto, considerou esta segunda-feira que a prestação dos dragões na Liga dos Campeões "devia orgulhar o país" e ainda descreveu o plantel dos azuis e brancos.

Com uma uma boa campanha europeia - O F. C. Porto não sofreu qualquer derrota na fase de grupos da Liga dos Campeões e só caiu aos pés do Liverpool, nos quartos de final -, Danilo considera que a trajetória azul e branca na liga milionária é um motivo de orgulho.

"Acho que a nossa trajetória deve orgulhar toda a gente, não apenas os adeptos do F. C. Porto, mas sim todo o país. Fizemos uma trajetória notável, fomos a melhor equipa na fase de grupos e isso é um motivo de orgulho para nós jogadores, que trabalhamos imenso durante a semana para dar alegrias aos adeptos e a nós mesmos", começou por dizer o médio dos azuis e brancos em entrevista à revista Dragões, abordando ainda a final da Taça de Portugal, frente ao Sporting.

"É um troféu muito acarinhado, é uma festa. Nesse dia é uma festa muito grande, qualquer adepto gosta de ir ao Jamor e nós também sentimos isso. Queremos ganhar a Taça, mas não vai ser fácil. É uma final e terá de ser preparada da melhor forma".

No âmbito mais pessoal, o internacional português afirmou ser fã de "Guerra dos Tronos" e revelou que tem muito "mau perder".

"Tenho mau perder dentro de campo. Tenho muito mau perder. Fora dele já consigo lidar melhor com as situações, mas dentro não consigo lidar bem. Mas acho que acaba por ser um aspeto positivo. Não querendo perder, vais dar o teu máximo para ganhar, vais dar tudo o que tens e o que não tens para conseguir esse objetivo. Desde que não se passem os limites, acho que é positivo", considerou, descrevendo ainda o plantel do F. C. Porto.

O último a sair: "O Vaná"

O mais vaidoso: "Bem, posso dizer que é o Alex Telles"

O mais divertido: "O Vaná e também o Tiquinho, o Tiquinho também é muito divertido"

O mais rabugento: "O Iker! O Iker é muito rabugento e... não, só o Iker, sem dúvida".

O mais chato: "O Tiquinho é muito chato. Com as brincadeiras dele, não deixa ninguém estar tranquilo".

O mais bem vestido: "Hernâni"

Quem se veste pior: "Isso há muitos! Mas posso dizer o Bruno Costa, o Militão às vezes...

O mais forreta: "O Iker".

O mais guloso: "Não é fácil, mas digo o Vaná. O Vaná gosta de comer bem.

Quem tem o melhor gosto musical: "O Maxi".

Quem tem o pior gosto musical: "O Tiquinho!"