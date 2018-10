Danilo e Corona são novidades no onze do F. C. Porto

JN Hoje às 18:53 Facebook

F. C. Porto recebe o Galatasaray em jogo da 2.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões. Os turcos chegam ao Estádio do Dragão como líderes do grupo, após terem ganho em casa, ao Lokomotiv, por 3-0.

Onze do F. C. Porto: Casillas, Maxi, Felipe, Militão, Alex Telles, Danilo, Herrera, Otávio, Corona, Marega e Brahimi



Onze do Galatasaray: Muslera; Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo; Donk, Fernando, Belhanda; Henry, Rodrigues, Sinan

Suplentes do F. C. Porto: Vaná, Sérgio Oliveira, André Pereira, Adrián, Óliver, Hernâni e Chidozie



Suplentes do Galatasaray: İsmail, Ozan, Mariano, Ömer, Selçuk, Yunus, Feghouli