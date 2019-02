Danilo é novidade nos titulares do F. C. Porto

JN Hoje às 19:42 Facebook

Danilo Pereira é a novidade no 11 do F. C. Porto para o encontro em Moreira de Cónegos, frente ao Moreirense, que abre a 21.ª jornada do campeonato.

Em relação à equipa utilizada no empate frente ao Vitória de Guimarães, na última ronda, Sérgio Conceição lançou Danilo Pereira no 11 em detrimento de Marega, que está lesionado.

Os dragões entram na 21.ª jornada no primeiro lugar com 50 pontos, mais três que o Benfica, segundo classificado. Por sua vez, o Moreirense, equipa sensação do campeonato, ocupa a quinta posição com 34 pontos.

Onze do F. C. Porto: Iker Casillas; Éder Militão, Felipe, Pepe, Alex Telles, Danilo Pereira, Óliver Torres, Herrera, Corona, Brahimi e Soares.

No banco dos azuis e brancos estão Vaná, Manafá, Loum, Hernâni, André Pereira, Otávio e Fernando Andrade

Onze do Moreirense: Jhonatan; João Aurélio, Iago, Halliche, Rúben Lima, Neto, Fábio Pacheco, Arsénio, Chiquinho, Heriberto e Texeira.

No banco, Ivo Vieira tem Trigueira, Alan Schons, Ivanildo, Pato, Pedro Nuno, Bruno Silva e D'Alberto.